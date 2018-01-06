 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

    Среди погибших находился двухлетний ребёнок

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

    Отмечается, что среди погибших находился двухлетний ребёнок.

    По данным издания, инцидент произошёл в пятницу вечером, 5 января.

    По словам представителя полиции, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двоих человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi