При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что среди погибших находился двухлетний ребёнок.

По данным издания, инцидент произошёл в пятницу вечером, 5 января.

По словам представителя полиции, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двоих человек.