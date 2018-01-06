При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в результате схода лавины в индийском штате Джамму и Кашмир.
Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.
Отмечается, что среди погибших находился двухлетний ребёнок.
По данным издания, инцидент произошёл в пятницу вечером, 5 января.
По словам представителя полиции, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двоих человек.
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