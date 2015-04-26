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    ​При сходе лавины на Эвересте погибли 65 человек, тысяча ожидает эвакуации

    В связи с плохими погодными условиями эвакуировать альпинистов пока не удается

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 65 альпинистов погибли при сходе лавины в районе горы Эверест.

    Как передает Report, еще около 1 тыс. альпинистов остаются в базовом лагере на горе.

    В связи с плохими погодными условиями эвакуировать альпинистов пока не удается.

    Ранее сообщалось о гибели 17 альпинистов в результате схода лавины на Эвересте, произошедшего после крупного землетрясения в Непале. Между тем число погибших после землетрясения в Непале превысило 1,9 тыс. человек.

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