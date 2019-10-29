 Наверх

При разгоне сидячей забастовки в иракской Кербеле погибли не менее 18 человек

При разгоне сидячей забастовки в Кербеле погибли не менее 18 человек

Не менее 18 человек погибли в ходе разгона иракскими силами безопасности участников сидячей забастовки в Кербеле в центральной части страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya. 

По их данным, стражи порядка, пытаясь разогнать протестующих, применили огнестрельное оружие. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек, еще почти 3,5 тыс. пострадали.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!