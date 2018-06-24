При протестах в Никарагуа убили еще пять человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек были убиты в субботу в ходе атак полиции и вооруженных отрядов сторонников правительства на протестующих в столице Никарагуа Манагуа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, события произошли в районе национального автономного университета Никарагуа, когда проправительственные силы ворвались на территорию как минимум шести районов города около университета, чтобы разобрать возведенные местными жителями баррикады.

Маленький ребенок был убит случайно на руках у матери. В него попала пуля, выпущенная полицейским, сообщили очевидцы. Еще 15 человек были ранены.