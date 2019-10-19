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При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек - ОБНОВЛЕНО

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек.Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Погибли 10 человек. Четверых доставили у (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна", - сказал собеседник агентства.

06:20***

Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, еще 10 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.

К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск. 

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