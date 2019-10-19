При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек.Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Погибли 10 человек. Четверых доставили у (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна", - сказал собеседник агентства.

06:20***

Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, еще 10 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.

К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.