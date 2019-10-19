При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек - ОБНОВЛЕНО

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Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, еще 10 человек пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
"Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.
К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.
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