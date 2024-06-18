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При правительстве ФРГ заработал отдел по борьбе с дезинформацией

При правительстве ФРГ заработал отдел по борьбе с дезинформацией Специальный отдел по противодействию дезинформации из-за рубежа работает при правительстве ФРГ с начала июня.
Другие страны
18 июня 2024 г. 16:25
При правительстве ФРГ заработал отдел по борьбе с дезинформацией

Специальный отдел по противодействию дезинформации из-за рубежа работает при правительстве ФРГ с начала июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава германского МВД Нэнси Фезер, представляя в Берлине доклад о ситуации с безопасностью.

"Задействовано не только МВД, но и МИД, министерство юстиции [и защиты прав потребителей], Ведомство федерального канцлера ФРГ. Цель новой инстанции - при помощи технических методов отслеживать кампании по дезинформации, которые поступают извне", - сказала она.

По словам министра, речь идет о "техническом мониторинге" для выявления таких кампаний на ранней стадии.

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