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При пожаре в жилом доме в Алматы пострадали более 30 человек

При пожаре в жилом доме в Алматы пострадали более 30 человек Медики доставили в больницы Алма-Аты 31 человека после произошедшего в многоэтажном доме пожара.
Другие страны
1 августа 2023 г. 19:05
При пожаре в жилом доме в Алматы пострадали более 30 человек

Медики доставили в больницы Алматы 31 человека после произошедшего в многоэтажном доме пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

По информации МЧС, в 16-этажном здании произошло возгорание электрических кабелей на всех его этажах. Спасатели эвакуировали более 250 человек. Несколько жильцов дома выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.

"По состоянию на 18:30 в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 - дети", - говорится в сообщении управления.

В МЧС заявили о ликвидации пожара.

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