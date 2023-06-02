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При пожаре в здании на северо-востоке Рима погиб один человек

При пожаре в здании на северо-востоке Рима погиб один человек Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Рима в здании, которое находилось на реконструкции. Еще не менее семерых пострадали, у большинства - отравление угарным газом.
Другие страны
2 июня 2023 г. 17:57
При пожаре в здании на северо-востоке Рима погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Рима в здании, которое находилось на реконструкции. Еще не менее семерых пострадали, у большинства - отравление угарным газом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Столб дыма виден из нескольких районов. Как пишет газета La Repubblica, пожар возник после прогремевшего взрыва. Огнем охвачены семь этажей.

На место прибыли пожарные расчеты, врачи, а также представители правоохранительных органов. Точная причина произошедшего пока не установлена.

По одной из версий, как пишет ANSA, возгорание припаркованной поблизости машины спровоцировало взрыв баллонов с материалами, используемыми при строительных работах в здании.

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