При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека

Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK .

По данным местной полиции, звонок в противопожарные службы о возгорании в жилом комплексе недалеко от железнодорожной станции Кобе поступил около 01.30 по местному времени.

Пожар удалось потушить только спустя три часа. На первом этаже трехэтажного здания обнаружены тела четверых погибших. Еще четверо человек в возрасте от 40 до 70 лет госпитализированы. Они без сознания и в критическом состоянии.