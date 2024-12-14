При пожаре в ТЦ "Беларусь" в Витебске пострадали 15 человек

В результате пожара в торговом центре "Беларусь" в Витебске 15 человек пострадали, 2 находятся в тяжелом состоянии.

В результате пожара в торговом центре "Беларусь" в Витебске 15 человек пострадали, 2 находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий.

"В лечебные учреждения города Витебска с пожара, который произошел в торговом центре "Беларусь", обратилось 15 человек, 9 из них доставлены машинами скорой медицинской помощи. Госпитализировано 12, 3 амбулаторные. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы", - сказал Вишневецкий в эфире телеканала СТВ.

По его словам, медики проводят все лечебные и диагностические мероприятия для того, чтобы побыстрее стабилизировать состояние пациентов.