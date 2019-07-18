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При пожаре в студии аниме в Японии пострадали 38 человек - ВИДЕО

При пожаре в студии аниме в Японии пострадали 38 человек

По меньшей мере 38 человек пострадали при пожаре, возникшем в студии по производству аниме в японском городе Киото.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что 10 из них - в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, где расположен офис компании Kyoto Animation. По предварительным данным, к пожару привел поджог: на месте происшествия был задержан мужчина с канистрой бензина или керосина.

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