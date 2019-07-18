При пожаре в студии аниме в Японии пострадали 38 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 38 человек пострадали при пожаре, возникшем в студии по производству аниме в японском городе Киото.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что 10 из них - в тяжелом состоянии.
Возгорание произошло в трехэтажном здании, где расположен офис компании Kyoto Animation. По предварительным данным, к пожару привел поджог: на месте происшествия был задержан мужчина с канистрой бензина или керосина.
アニメ会社で火事 けが人多数か “ガソリンまいたか” 京都https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/TNeEksWoLX— NHKニュース (@nhk_news) 18 июля 2019 г.
Anar TağıyevАвтор новости