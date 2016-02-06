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    ​При пожаре в столице Иракского Курдистана погибли 17 человек

    Причины возгорания пока не установлены

    Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Жертвами пожара в гостинице в иракском городе Эрбиль погибли 17 человек и 10 пострадали, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

    Город Эрбиль также является столицей автономии Иракский Курдистан.

    По словам губернатора региона, большинство погибших являются иностранцами. По данным издания Today, жертвами стали 14 граждан Филиппин, а также двое иракцев и один палестинец.

    Ведется официальное расследование, причины возгорания пока не установлены.

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