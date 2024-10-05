При пожаре в отеле в Баварии пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии.

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild со ссылкой на полицию.

"Одиннадцать человек получили ранения, один из них в критическом состоянии... Пожар, вероятно, вспыхнул на кухне на первом этаже в пятницу вечером", - сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас проверяется, насколько пригодны для проживания 40 гостиничных номеров, в которых проживали около 70 зарегистрированных гостей. Отель эвакуирован до дальнейшего уведомления.