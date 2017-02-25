При пожаре в отеле на юго-востоке Китая погибли три человека

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара в отеле в провинции Цзянси на юго-востоке Китая погибли три человека, еще 14 были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на пожарных.

Инцидент произошел в отеле в городе Наньчан. Ранее сообщалось, что возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ. Отмечалось, что в здании заблокированы люди.

По данным пожарных, в ликвидации пожара и спасении заблокированных участвовали более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Пожар был потушен. В настоящий момент пожарные проверяют помещения на втором этаже в поисках людей, которые еще могут оставаться внутри.

Причина пожара устанавливается.