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    При пожаре в отеле на юго-востоке Китая погибли три человека

    Инцидент произошел в отеле в городе Наньчан

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара в отеле в провинции Цзянси на юго-востоке Китая погибли три человека, еще 14 были ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на пожарных.

    Инцидент произошел в отеле в городе Наньчан. Ранее сообщалось, что возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ. Отмечалось, что в здании заблокированы люди.

    По данным пожарных, в ликвидации пожара и спасении заблокированных участвовали более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Пожар был потушен. В настоящий момент пожарные проверяют помещения на втором этаже в поисках людей, которые еще могут оставаться внутри.

    Причина пожара устанавливается.

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