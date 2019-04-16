​При пожаре в Нотр-Даме уцелели алтарь и алтарный крест

Алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре в соборе Парижской Богоматери, заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Monde.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.