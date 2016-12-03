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    При пожаре в ночном клубе в Калифорнии погибли по меньшей мере 9 человек - ВИДЕО

    На борьбу с огнем брошены более 50 пожарных

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли и десятки могут быть заблокированы в результате пожара в ночном клубе в городе Окленд (штат Калифорния, США).

    Как передает Report, об этом сообщает газета East Bay Times.

    По данным изданию представители пожарных служб города, еще как минимум 25 человек числятся пропавшими без вести.

    Пожар вспыхнул в здании склада, которое переоборудовано под ночной клуб и место проведения художественных выставок. На борьбу с огнем брошены более 50 пожарных.

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