При пожаре в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ При пожаре в небоскребе Trump Tower погиб один человек, четверо пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, погиб человек, который жил в квартире, где имело место возгорание. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

***03:56

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали в субботу при пожаре в небоскребе Trump Tower в районе Манхэттен.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в службе пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Один местный житель находится в тяжелом состоянии. Кроме того, легкие травмы получили четверо пожарных. Ранее в Twitter службы пожарной охраны Нью-Йорка сообщалось, что серьезно пострадало "одно гражданское лицо", а "трое пожарных получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни".

Президент США Дональд Трамп сообщилв Twitter, что возгорание уже ликвидировано, а также поблагодарил пожарных за работу.

***03:02

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

Возгоранию первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до третьей. Информации о пострадавших не поступало.

В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи президента США Дональда Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца.