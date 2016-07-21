При пожаре в небоскребе Дубая пострадали 16 человек

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек отравились угарным газом при пожаре в одном из самых высоких жилых зданий Дубая, трое получили небольшие травмы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Khaleej Times.

Пожар в среду разгорелся в одном из самых высоких жилых зданий Дубая - Sulafa Tower - и охватил несколько этажей небоскреба.

Высота 75-этажного здания составляет 285 метров.

Полиция Дубая начала расследование происшедшего. Как пишет газета, в результате пожара пострадали 17 квартир.

Полиция также подтвердила, что смертельных случаев и серьезных травм в результате инцидента не было.

Однако, как сообщил глава полицейского участка Al Barsha Юсуф аль-Одейди (Yusuf Al Odaidi), три человека получили небольшие травмы, среди них - беременная женщина, ее состояние стабильное, еще один мужчина и одна женщина также были доставлены в госпиталь. Тринадцати жителям дома, отравившимся угарным газом, оказали помощь на месте.