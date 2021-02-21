При пожаре в Маниле погибли пять человек

Пять человек погибли, включая четырех детей, ещё пять пострадали в результате пожара в столице Филиппин Маниле.

Пять человек погибли, включая четырех детей, ещё пять пострадали в результате пожара в столице Филиппин Маниле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Manila Times, ссылаясь на местную пожарную службу.

Согласно изданию, пожар произошел в одном из жилых районов столицы ночью в воскресенье, его удалось потушить лишь через несколько часов.

При пожаре скончался взрослый мужчина и четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Среди пострадавших один ребенок в возрасте 9 лет.