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При пожаре в Маниле погибли пять человек

При пожаре в Маниле погибли пять человек Пять человек погибли, включая четырех детей, ещё пять пострадали в результате пожара в столице Филиппин Маниле.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 09:42
При пожаре в Маниле погибли пять человек

Пять человек погибли, включая четырех детей, ещё пять пострадали в результате пожара в столице Филиппин Маниле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Manila Times, ссылаясь на местную пожарную службу.

Согласно изданию, пожар произошел в одном из жилых районов столицы ночью в воскресенье, его удалось потушить лишь через несколько часов.

При пожаре скончался взрослый мужчина и четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Среди пострадавших один ребенок в возрасте 9 лет.

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