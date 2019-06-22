В центре Парижа произошел пожар, трое погибших, 28 раненых

В многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром произошел пожар, три человека погибли, 28 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в XI округе Парижа.

По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы.

Причина возгорания не известна. По данным радиостанции Franceinfo, пожар взят под контроль, но окончательно не потушен. На месте происшествия работают бригады пожарных и полицейских.