При пожаре на юге Триполи пострадали не менее семи человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате крупного пожара, который произошел в южном пригороде столицы Ливии Триполи в результате серии взрывов.

По меньшей мере семь человек пострадали в результате крупного пожара, который произошел в южном пригороде столицы Ливии Триполи в результате серии взрывов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, владелец компании, на территории которой произошло возгорание, уже обратился к генпрокурору Ливии с требованием выяснить, был ли это поджог или несчастный случай. Информация о причине пожара и природе взрывов, которые за несколько часов до этого слышали очевидцы, не приводится.

Ранее в воскресенье ливийский информационный портал Al-Marsad сообщил, что пожар, начавшийся в районе Аль-Каримия, быстро распространился по окрестностям и добрался до складов, где хранились масла и легковоспламеняющиеся материалы.