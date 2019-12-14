При пожаре на юге Тайваня погибли семь человек

Семь человек погибли, еще двое пострадали в результате пожара в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме. Он добровольно сдался властям.

По информации полиции, пожар возник в 01:20 по местному времени (21:20 по Баку пятницы). В этот момент в здании находились 46 человек, 37 из которых удалось эвакуировать. Пожарные ликвидировали возгорание через два часа. Пострадавшие госпитализированы, ведется следствие.