При пожаре на яхте в Риге пострадали 12 человек, среди них - семь детей

В воскресенье в Риге загорелась яхта. В результате инцидента 12 человек пострадали, среди них семеро детей, передает "Report" со ссылкой на DELFI.

ЧП произошло неподалеку от причалов для яхт. Яхта находилась примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Причиной пожара стало то, что судно мачтой задело высоковольтную линию электропередач, в результате чего и возник пожар.

Сейчас проведено спасательные работы, на место происшествия прибыли девять бригад службы неотложной медицинской помощи. С яхты спасены 12 человек, которых срочно госпитализировали.

Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ожоги.