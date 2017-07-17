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    При пожаре на яхте в Риге пострадали 12 человек, среди них - семь детей

    Площадь пожара составила 20 квадратных метров

    В воскресенье в Риге загорелась яхта. В результате инцидента 12 человек пострадали, среди них семеро детей, передает "Report" со ссылкой на DELFI.

    ЧП произошло неподалеку от причалов для яхт. Яхта находилась примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

    Причиной пожара стало то, что судно мачтой задело высоковольтную линию электропередач, в результате чего и возник пожар.

    Сейчас проведено спасательные работы, на место происшествия прибыли девять бригад службы неотложной медицинской помощи. С яхты спасены 12 человек, которых срочно госпитализировали.

    Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ожоги.

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