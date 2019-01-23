При пожаре на судах в Керченском проливе погибли 4 гражданина Турции

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ При пожаре на двух судах в Керченском проливе погибли четыре гражданина Турции.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

Сообщается, что восемь граждан Турции были спасены, четыре пропали без вести

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник.

По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасённых моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе погибли 11 человек.