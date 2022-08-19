При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного пожара на нефтехранилище в провинции Матансас.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного пожара на нефтехранилище в провинции Матансас.

Как передает Report, соответствующие данные опубликовало министерство здравоохранения Кубы.

"По состоянию на 18 августа пострадали 146 человек, из них 18 находятся в больницах, 16 человек погибли, 112 пациентов выписаны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось о шести погибших, еще более 10 человек числились пропавшими без вести.

Пожар на нефтехранилище начался 5 августа после удара молнии в один из его восьми резервуаров, в котором содержалось 25 тыс. куб. м нефти. 7 августа произошел взрыв второго резервуара, третий получил серьезные повреждения, позже пожар распространился на четвертый резервуар. К настоящему моменту возгорание потушено кубинскими, а также венесуэльскими и мексиканскими пожарными, которые прибыли в республику на помощь.