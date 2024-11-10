На корабле ВМС Японии вспыхнул пожар

На военном корабле на юго-западе Японии вспыхнул пожар, в результате чего один член экипажа пострадал, еще один пропал без вести.

На военном корабле на юго-западе Японии вспыхнул пожар, в результате чего один член экипажа пострадал, еще один пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила пресс-служба Морских сил самообороны Японии.

"Минный тральщик "Укушима" находился у побережья к северу от Фукуоки на острове Кюсю, когда около 9:40 утра по местному (14:40 по бакинскому) времени произошел пожар. Один член экипажа госпитализирован из-за отравления дымом, а еще один пропал без вести", - говорится в сообщении.

Начальник штаба Сил самообороны Японии адмирал Акира Сайто позднее сообщил, что члены экипажа, за исключением пропавшего без вести, были эвакуированы на другое судно, а тушение пожара продолжается.

Он уточнил, что пожар вспыхнул в машинном отделении судна, были слышны звуки взрывов, однако причины возгорания пока не установлены.

По факту ведется расследование и поиск пропавшего без вести.