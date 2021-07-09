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При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли 3 человека

При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли 3 человека По меньшей мере 3 человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш.
Другие страны
9 июля 2021 г. 09:46
При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли 3 человека

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш.

Как передает Report , передает местное агентство UNB.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.

Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.

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