При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли 3 человека

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш.
Как передает Report , передает местное агентство UNB.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
По данным агентства, пожар охватил семиэтажное здание фабрики в городе Нараянгандже в четверг. В пятницу утром пожарные продолжают бороться с огнем.
Один из пострадавших, Абу Бакар Сиддик, сообщил агентству, что некоторые получили телесные повреждения после того, как прыгали с верхних этажей здания, пытаясь спастись от пламени. Он отметил также, что число пострадавших и погибших может вырасти, так как на фабрике работали от семи до восьми тысяч рабочих.