​​​​​​​При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке.

По меньшей мере пять человек погибли в результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке.

Как передает Report со ссылкой на французскую радиостанцию RFI , премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада заявил, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота.

"По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист Арлесиу Кошта", - сообщает радиостанция.

Подчеркивается, что с момента попытки переворота были задержаны десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.

Отметим, что в подготовке попытки переворота власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в Южно-Африканской Республике и распущенный после падения апартеида. Радио добавляет, что бывший наемник батальона Кошта участвовал в попытке переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 года, а также был осужден за попытку переворота в 2009 году.