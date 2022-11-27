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​​​​​​​При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли 5 человек

​​​​​​​При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли 5 человек По меньшей мере пять человек погибли в результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 04:48
​​​​​​​При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке.

Как передает Report со ссылкой на французскую радиостанцию RFI, премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада заявил, что в стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота.

"По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист Арлесиу Кошта", - сообщает радиостанция.

Подчеркивается, что с момента попытки переворота были задержаны десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.

Отметим, что в подготовке попытки переворота власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в Южно-Африканской Республике и распущенный после падения апартеида. Радио добавляет, что бывший наемник батальона Кошта участвовал в попытке переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 года, а также был осужден за попытку переворота в 2009 году.

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Версия на азербайджанском языке San-Tome və Prinsipidə çevriliş cəhdində 5 nəfər ölüb

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