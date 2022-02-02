При попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау при попытке государственного переворота, которая была пресечена спецназом ВМС страны.

По меньшей мере шесть человек погибли 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау при попытке государственного переворота, которая была пресечена спецназом ВМС страны.

Как передает Report, об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на гвинейских военных.

По их словам, шесть человек были убиты в перестрелке в доме правительства, где в тот момент в заложниках у путчистов находились президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, премьер-министр Нуну Набиам и ряд министров. Потери есть среди как спецназа, так и путчистов.

Прибывшему к дому правительства специальному подразделению морской пехоты удалось вызволить главу государства и членов правительства, которые ранее собрались там на внеочередное заседание Совета министров.

Вернувшись в свою резиденцию, глава государства выступил в ночь на среду с обращением к народу. "Целью путчистов был не только захват власти, но и физическая ликвидация президента", - подчеркнул Умару Сисоку Эмбало. Он сообщил, что законные власти полностью контролируют ситуацию в стране и ряд путчистов уже арестован.