О нас
Report Georgia
Аудио новости

При попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау погибли шесть человек

При попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау при попытке государственного переворота, которая была пресечена спецназом ВМС страны.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 15:14
При попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау при попытке государственного переворота, которая была пресечена спецназом ВМС страны.

Как передает Report, об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на гвинейских военных.

По их словам, шесть человек были убиты в перестрелке в доме правительства, где в тот момент в заложниках у путчистов находились президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, премьер-министр Нуну Набиам и ряд министров. Потери есть среди как спецназа, так и путчистов.

Прибывшему к дому правительства специальному подразделению морской пехоты удалось вызволить главу государства и членов правительства, которые ранее собрались там на внеочередное заседание Совета министров.

Вернувшись в свою резиденцию, глава государства выступил в ночь на среду с обращением к народу. "Целью путчистов был не только захват власти, но и физическая ликвидация президента", - подчеркнул Умару Сисоку Эмбало. Он сообщил, что законные власти полностью контролируют ситуацию в стране и ряд путчистов уже арестован.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qvineya Bisauda dövlət çevrilişi cəhdi nəticəsində ölənlər var
Версия на английском языке Six killed in failed coup in Guinea-Bissau

Самое важное

ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
2 февраля 2022 г. 14:55
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
2 февраля 2022 г. 00:51
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
1 февраля 2022 г. 22:16
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
1 февраля 2022 г. 21:27
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
1 февраля 2022 г. 20:33
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
1 февраля 2022 г. 20:24
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
1 февраля 2022 г. 20:17
Балканы усиливают свою энергобезопасность
Балканы усиливают свою энергобезопасность
1 февраля 2022 г. 16:35
Президент подписал указ о совершенствовании господдержки сельского хозяйства
Президент подписал указ о совершенствовании господдержки сельского хозяйства
1 февраля 2022 г. 15:13
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi