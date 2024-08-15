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При полете в Хельсинки во время турбулентности пострадали два члена экипажа Norwegian

При полете в Хельсинки во время турбулентности пострадали два члена экипажа Norwegian Финское Управление по расследованию нарушений правил безопасности (Otkes) проводит расследование инцидента на рейсе авиакомпании Norwegian, в результате которого два бортпроводника получили травмы во время турбулентности.
Другие страны
15 августа 2024 г. 12:33
При полете в Хельсинки во время турбулентности пострадали два члена экипажа Norwegian

Финское Управление по расследованию нарушений правил безопасности (Otkes) проводит расследование инцидента на рейсе авиакомпании Norwegian, в результате которого два бортпроводника получили травмы во время турбулентности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом организация сообщает в пресс-релизе.

Уточняется, что рейс проходил 11 августа из Родоса в Хельсинки.

Руководитель расследования Янне Котиранта отметил в комментарии общественному вещателю Yle, что в мировой практике травмы, связанные с турбулетностью, уже случались, однако в его практике это крайне редкое явление.

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Версия на английском языке Norwegian flight crew injured in turbulence on route to Helsinki

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