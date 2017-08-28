При подрыве смертника в Афганистане погибли 13 человек

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ При взрыве заминированного автомобиля, который осуществил смертник в провинции Гильменд, погибли 13 человек, 19 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.

Взрыв прогремел при нападении на армейский конвой, погибли как военнослужащие, так и гражданские лица, информируют местные власти.

Ответственность за атаку не взяла ни одна террористическая группировка.

Ранее в провинции Нимроз боевики атаковали конвой армии, погибли двое полицейских.