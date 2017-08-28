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    При подрыве смертника в Афганистане погибли 13 человек

    Погибли как военнослужащие, так и гражданские лица

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ При взрыве заминированного автомобиля, который осуществил смертник в провинции Гильменд, погибли 13 человек, 19 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.

    Взрыв прогремел при нападении на армейский конвой, погибли как военнослужащие, так и гражданские лица, информируют местные власти.

    Ответственность за атаку не взяла ни одна террористическая группировка.

    Ранее в провинции Нимроз боевики атаковали конвой армии, погибли двое полицейских.

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