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При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали 8 миротворцев

При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали 8 миротворцев Бронемашина миссии ООН в Мали подорвалась на мине, пострадали 8 миротворцев.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 10:02
При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали 8 миротворцев

Бронемашина миссии ООН в Мали подорвалась на мине, пострадали 8 миротворцев.

Как передает Report, об этом сообщает Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город на северо-востоке центральной части Мали. Пострадали 8 миротворцев, которые были эвакуированы в Гао", - сказано в сообщении.

В МИНУСМА отметили, что это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября.

Совбез ООН 30 июня принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

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Версия на английском языке 8 peacekeepers injured when armored vehicle exploded at UN mission in Mali

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