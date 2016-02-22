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    При побеге из тюрьмы Кот-д`Ивуара погибли 10 человек

    Заключенные смогли завладеть оружием и предприняли попытку побега

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ При попытке побега из главной тюрьмы Кот-д`Ивуара погибли 10 человек, передает Reuters со ссылкой на заявление главного прокурора страны Али Йео.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, тюремное учреждение находится в городе Абиджан на юге страны. По данным властей, среди погибших девять заключенных и один охранник.

    Заключенные смогли завладеть оружием и предприняли попытку побега из исправительного учреждения, открыв огонь по охранникам тюрьмы.

    Данных о том, как оружие оказалось в руках заключенных и кто был организатором побега, пока не было представлено.

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