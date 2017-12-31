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    При перестрелке в Колорадо пострадали несколько полицейских - ОБНОВЛЕНО

    В полиции призвали граждан не приближаться к месту происшествия

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Преступник, стрелявший по полицейским в Колорадо, ликвидирован. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф округа Дуглас.

    Семь человек, включая нескольких полицейских, были ранены и оказались в местных больницах после перестрелки с полицией в Колорадо. Один из раненых полицейских вскоре скончался.

    ***20:15

    Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо.

    Как передает Reportсо ссылкой на RT, об этом сообщает офис шерифа.

    “В 5:13 утра (15:13 мск) полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены”, — говорится в сообщении в Twitter.

    Отмечается, что информации о состоянии полицейских и о возможных пострадавших гражданских лицах пока нет.

    В полиции призвали граждан не приближаться к месту происшествия.

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