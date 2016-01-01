​При перестрелке в Йемене погибли шесть человек

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в перестрелке между проправительственными войсками Йемена и боевиками «Аль-Каиды» около города Аден.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, среди погибших – трое военных и трое подозреваемых в принадлежности к «Аль-Каиде».

Проправительственные силы остановили для проверки на пропускном пункте около границы провинции Абьян автомобиль, в котором находились джихадисты, перевозившие оружие. Автомобиль направлялся в Аден. В ходе проверки автомобиля началась перестрелка.