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    ​При перестрелке в Йемене погибли шесть человек

    Среди погибших – трое военных и трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в перестрелке между проправительственными войсками Йемена и боевиками «Аль-Каиды» около города Аден.

    Как передает Report со ссылкой на ВВС, среди погибших – трое военных и трое подозреваемых в принадлежности к «Аль-Каиде».

    Проправительственные силы остановили для проверки на пропускном пункте около границы провинции Абьян автомобиль, в котором находились джихадисты, перевозившие оружие. Автомобиль направлялся в Аден. В ходе проверки автомобиля началась перестрелка.

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