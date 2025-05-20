При падении строительного подъемника в Германии погибли три человека

В результате падения строительного подъемника на юго-западе Германии погибли три человека.

В результате падения строительного подъемника на юго-западе Германии погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Stern.

"Трое рабочих погибли в результате крушения подъемника для строительства моста на одной из крупнейших строительных площадок Баден-Вюртемберга в Хорбе-на-Неккаре", - пишет издание.

Отмечается, что подъемник должен быть прикреплен к строительному крану, но отсоединился, и поэтому произошел инцидент. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет местная прокуратура.