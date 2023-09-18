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При падении стальной рамы на концертной площадке в Японии пострадали семь человек

При падении стальной рамы на концертной площадке в Японии пострадали семь человек По меньшей мере семь человек получили травмы, в том числе тяжелой степени, при падении стальной рамы на концертной площадке в городе Фукуока на юго-западе Японии.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 12:19
При падении стальной рамы на концертной площадке в Японии пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек получили травмы, в том числе тяжелой степени, при падении стальной рамы на концертной площадке в городе Фукуока на юго-западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел во время проведения на объекте демонтажных работ. Среди пострадавших мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, они были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудники местной полиции приступили к расследованию для выявления обстоятельств произошедшего.

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Версия на английском языке 7 people injured in concert venue incident in Japan

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