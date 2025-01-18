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При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек

При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек По меньшей мере 30 человек пострадали в результате обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании.
Другие страны
18 января 2025 г. 16:59
При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Expansión.

Инцидент произошел в автономном сообществе Арагон.

По информации газеты Heraldo de Aragón, подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом, однако точные причины случившегося пока не известны.

Глава правительства Арагона Хорхе Аскон сообщил в соцсети "X" о том, что проинформирован о случившемся и направляется к месту ЧП.

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