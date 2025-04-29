При падении истребителя США в Красное море пострадал один человек

При падении истребителя США с авианосца в Красное море пострадал один человек.

При падении истребителя США с авианосца в Красное море пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

"По словам чиновника США, предварительная информация говорит о том, что авианосец сделал резкий маневр, чтобы увернуться от огня со стороны хуситов", - сообщает телеканал.

По словам еще одного представителя США, истребитель F/A-18E Super Hornet затонул. Его стоимость превышает $60 млн.

Ранее хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в ответ на удары по Йемену.