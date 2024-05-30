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При падении автобуса в ущелье в Индии погибли 22, пострадали 60 человек

При падении автобуса в ущелье в Индии погибли 22, пострадали 60 человек В Индии число погибших в результате падения в ущелье автобуса, перевозившего паломников, достигло 22 человек.
Другие страны
30 мая 2024 г. 21:24
При падении автобуса в ущелье в Индии погибли 22, пострадали 60 человек

В Индии число погибших в результате падения в ущелье автобуса, перевозившего паломников, достигло 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, в результате падения в ущелье автобуса, перевозившего паломников в район Шив Хори на севере Индии, где расположен храм Шивы, одного из главных богов индуистского пантеона, погибли 22 человека, 60 - пострадали.

Ранее власти информировали о 19 погибших.

По данным местных властей, по неизвестной причине автобус свернул с дороги и упал в глубокое ущелье, пролетев вниз около 45 м. Пострадавшие доставлены в местные больницы.

Согласно местным СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пообещав финансовую поддержку.

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