О нас

При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 55 пострадали

При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 55 пострадали По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии.
Другие страны
30 мая 2023 г. 09:43
При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 55 пострадали

По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.

"Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - сообщили полиции.

В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам, информация об этом будет проверена.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi