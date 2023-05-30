При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 55 пострадали

По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии.

По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.

"Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - сообщили полиции.

В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам, информация об этом будет проверена.