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    При падении автобуса с обрыва в Перу погибли более 12 человек

    Водитель на справился с управлением, и автобус упал с высоты в сто метров

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Жертвами падения междугороднего автобуса с обрыва в перуанском регионе Хунин стали по крайней мере 12 человек, сообщает Report со ссылкой на El Comercio.

    По предварительным данным, водитель на справился с управлением, и автобус упал с высоты в сто метров.

    В свою очередь, портал El Universal сообщает о 16 погибших и высоте падения в 35 м (что приблизительно равно высоте десятиэтажного дома).

    На месте работают экстренные службы и полиция. В местные больницы направлены порядка 10 человек.

    На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Мексике. При падении автобуса с моста погибли 20 человек, еще 25 получили ранения.

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