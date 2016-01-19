При падении автобуса с обрыва в Перу погибли более 12 человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Жертвами падения междугороднего автобуса с обрыва в перуанском регионе Хунин стали по крайней мере 12 человек, сообщает Report со ссылкой на El Comercio.

По предварительным данным, водитель на справился с управлением, и автобус упал с высоты в сто метров.

В свою очередь, портал El Universal сообщает о 16 погибших и высоте падения в 35 м (что приблизительно равно высоте десятиэтажного дома).

На месте работают экстренные службы и полиция. В местные больницы направлены порядка 10 человек.

На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Мексике. При падении автобуса с моста погибли 20 человек, еще 25 получили ранения.