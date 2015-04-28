При оползнях в Бразилии погибли 11 человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами оползней в бразильском городе Сальвадор стали 11 человек. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Folha.

Семь человек погибли, находясь в своих домах, которые были полностью уничтожены оползнем. Еще четверых стихия застала на улице. Среди погибших - один ребенок.

Восемь горожан, попавших под оползень, удалось спасти.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди, отмечает Report.