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    При оползнях в Бразилии погибли 11 человек

    Восемь горожан, попавших под оползень, удалось спасти

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами оползней в бразильском городе Сальвадор стали 11 человек. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Folha.

    Семь человек погибли, находясь в своих домах, которые были полностью уничтожены оползнем. Еще четверых стихия застала на улице. Среди погибших - один ребенок.

    Восемь горожан, попавших под оползень, удалось спасти.

    В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди, отмечает Report.

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