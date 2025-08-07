При оползне на юге Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести

Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Кроме того, пятеро пропали без вести.

Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. Под завалами оказалось 14 человек.

"По состоянию на 9:00 утра четверга были спасены девять из 14 человек, оказавшихся под завалами в результате схода оползня, который произошел в среду из-за проливных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу. Из них двое из них погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести", - сообщает агентство.

Поиск оставшихся пяти пропавших без вести продолжается.