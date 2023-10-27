При обстреле Тель-Авива пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате последнего обстрела Тель-Авива со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

По меньшей мере три человека пострадали в результате последнего обстрела Тель-Авива со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид адом" (МДА, "Красный щит Давида").

"Сотрудники МДА госпитализировали молодого человека 20 лет в состоянии средней степени тяжести, он получил травмы головы и конечностей. Медицинская помощь также оказывается двум пострадавшим, получившим легкие травмы", - говорится в заявлении медиков.