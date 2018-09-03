При обстреле лагеря беженцев в Триполи погибли четыре человека

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и семеро получили ранения в воскресенье в результате минометного обстрела лагеря беженцев в Триполи. Об этом передает телеканал Sky News Arabia, передает Report.

По его данным, атаке подвергся лагерь "Аль-Фаллях", где размещено около 1200 вынужденных переселенцев из города Таварга. На его территории разорвался один снаряд, причинив также значительный материальный ущерб. Бои между враждующими группировками в южных и западных пригородах ливийской столицы не прекращаются уже неделю. По имеющимся данным, в результате стычек погибли свыше 40 человек, десятки получили ранения. Большинство из них - мирные жители, многие из которых семьями бегут из охваченных стычками районов в безопасные места.