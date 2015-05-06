При обстреле хуситами лодок с беженцами близ Адена погибли 45 человек

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Порядка 45 человек, в том числе женщины и дети, погибли, еще несколько были ранены или пропали без вести в среду при обстреле боевиками-хуситами лодок с беженцами в море близ Адена. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил арабскому сайту Sputnik представитель повстанческого Движения Юга Али Салем аль-Хейдж.

По его словам, в среду завязался интенсивный бой в районе эль-Тавахи, откуда стали массово эвакуироваться мирные жители. Поскольку сухопутные дороги уже несколько дней перекрыты или простреливаются, люди решили спасаться на лодках. Они намеревались плыть в более безопасный район Эль-Борейка, контролируемый южными повстанцами.

Однако, как сообщил аль-Хейдж, хуситы обстреляли караван, снаряд попал в одну из лодок, где находились несколько семей.

Представитель Движения Юга также уточнил, что хуситы продолжают обстрел Эль-Тавахи из тяжелой артиллерии. Там пока остаются сотни мирных граждан.