При обстреле христианского района Дамаска боевиками, погибли девять человек

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Вооруженные группировки вновь нарушили в понедельник режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По данным представитель полицейского управления Дамаска, один из снарядов разорвался на автобусной остановке. В результате погибли девять человек и еще 23 получили ранения.

Под обстрел попали соседние кварталы Касаа и Шуггур, где также есть пострадавшие. Кварталу нанесен материальный ущерб. Представитель полиции указал, что минометная атака была предпринята боевиками, базирующимися в регионе Восточная Гута под Дамаском. Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки.