При обстреле Херсона российскими войсками погиб один, пострадали два человека

27 августа 2025 г. 08:47
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по украинскому Херсону утром 27 августа.

Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-каналах Херсонской ОВА и областной прокуратуры.

Согласно информации, утром около 06:00 по бакинскому времени российские военные из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего пострадала женщина 1972 года рождения. Ее госпитализировали с взрывной травмой и множественными ожогами тела. Позднее стало известно о гибели 81-летней женщины после того же удара.

Около 07:30 ВС РФ атаковали центральную часть Херсона с применением дронов, в результате чего пострадал 67-летний местный житель. Мужчина получил контузию, осколочное ранение височной области, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

