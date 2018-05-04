 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    "3 мая боевики незаконных вооружённых формирований из района Хаджар-аль-Асвад подвергли миномётному и ракетному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза в городе Дамаск. Ранено восемь человек", — сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi