При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"3 мая боевики незаконных вооружённых формирований из района Хаджар-аль-Асвад подвергли миномётному и ракетному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза в городе Дамаск. Ранено восемь человек", — сказал он.